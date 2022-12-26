adidas Originals Gazelle，3490元。（adidas Originals提供）

adidas Originals SHERPA JACKET TR，4290元。（adidas Originals提供）

2022年冬季，adidas Originals攜手由子翔、哲言、佳辰、煥鈞、文廷、祖安組成的人氣男團Ozone作為潮流大使，以帥氣質感冬季服飾造型，搭配品牌經典回歸的Gazelle鞋款，流線簡約的鞋型，與繽紛質感配色，推出半世紀仍然經典不敗，在這波復古風潮下打造Z世代獨一無二型格魅力。Ozone首張EP《Unicorn》正式推出，也與adidas Originals 合作EP中造型，主打歌《Unicorn》MV中團員們穿上品牌Gazelle鞋款，六人六色展現繽紛潮流風格。

主打歌《Unicorn》MV中以經典標誌Gazelle鞋款作為搭配亮點，透過不同色彩展現復古街頭學院風。Gazelle於1966年正式誕生，以風靡半個世紀，最初原型來自於手球與運動場上的鞋履，1990 年代Gazelle 正式席捲街頭，流線鞋型、經典麂皮材質、白色三條線和側面燙金標誌成為名人爭相愛戴的復古穿搭鞋款，如足球金童貝克漢、超模凱特摩絲、吉賽爾與等名人都曾上腳。以輕盈的麂皮打造鞋面，Gazelle於今年年末再次回歸大眾視野，除了經典黑、紅、藍之外，Ozone於MV中也穿上磚紅橘與復古綠的全新配色。此外，本次更推出女生專屬的Gazelle Bold長腿厚底款式，打造完美視覺比例，為秋冬穿搭增添復古時尚態度。

全新推出的環保皮草外套，以多款配色及潮流設計打造冬季時髦態度。醒目的三葉草LOGO成為外套上的亮點，下擺抽繩設計可輕鬆轉換服裝搭配性，除了百搭經典黑白，更同步推出粉嫩色系的米白及薄荷綠配色，為街頭穿搭提供繽紛選擇。另一款個性風格的格紋款環保皮草外套，則完美打造街頭低調奢華風，保暖之餘更詮釋復古韻味，輕鬆成為街頭焦點！ MV與宣傳照中也能看見Ozone六人透過精心搭配，魅力展示不同個性潮流風格。

為慶祝首張EP《Unicorn》發行，adidas Originals 與Ozone特別推出獨家3D裸視影片，成為第一組擁有裸視3D影片的台灣歌手，這支獨一無二的影片即起在信義區的adidas Brand Center信義概念店戶外廣告牆播出。