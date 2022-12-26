九合一選後，各縣市府團隊、議會成員於25日正式舉行就職典禮，其中各縣市的議長、副議長人選也在當日投票表決。而全台22個縣市國民黨拿下15席議長、12席副議長，但基隆議長寶座卻讓民進黨首度拿下，加上許多縣市都出現黨籍議員跑票、倒戈狀況。因此就有港媒指出「2024大選國民黨完全沒有樂觀本錢」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，這次議員就職典禮及正副議長選舉，在基隆、台南、高雄、花蓮都出現黨籍議員跑票、倒戈狀況，「因此2024大選國民黨完全沒有樂觀本錢」而基隆市議長被民進黨拿下後，恐會讓國民黨新任的市長謝國樑出師不利，無法完全執政，將來免不了會吃些苦頭。

該份報導更指出，以往國民黨在南部綠營執政的縣市中，在議員席次藍綠差距不大的情況下，「搶下議長、副議長位置，就是藍營最大目標，是制衡綠營最好的方式」。但這次基隆、台南、高雄、花蓮都出現黨籍議員跑票的狀況，基隆在藍綠議員數五五波狀況下，藍議員跑票轉投綠營，而從這件事可以看到，國民黨中央的控制力明顯不足，若因此產生骨牌效應，那麼在接下來的2024大選，國民黨在地方組織串連上就會更加辛苦，當然對選舉就相當不利。