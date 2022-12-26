高雄市議會議長由民進黨康裕成回鍋接掌，康裕成上任首要任務是盡速審議112年度地方總預算案，今（26）日她邀集民進黨團、國民黨團及無黨團結聯盟，協商敲定明年2月1日及2月13日起分別召開二次臨時會，議程總計20天。

高市議會指出，地方總預算案攸關地方建設和市民福祉，議長康裕成今天主動邀集民進黨團總召江瑞鴻、國民黨團代表陳美雅、無黨團結聯盟代表陳善慧召開協調會，針對召開臨時會審議總預算案討論。

江瑞鴻建議，把握時效，最好在農曆年前舉行臨時會審查完成總預算案；陳美雅、陳善慧議員則擔憂年關前的審查時間不足，希望年後一鼓作氣連續召開2次臨時會，一次審完總預算案。

對於國民黨團及無黨團結聯盟的建議，江瑞鴻表達同意配合，並盼大家在農曆年後齊心合力，共同完成總預算案的審查，讓市府順利推動市政及保障市民福祉。

康裕成最後敲定明年2月1日起至2月10日及2月13日起至2月22日，分別召開第一及第二次臨時會。至於第4屆第1次定期大會召開日期，她也提出討論，聆聽各黨團建議，預計明年清明節後、端午節前完成為期70天的會期。