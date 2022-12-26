小三通春節專案未開放台商、台生中轉惹議，國民黨立委鄭天財提議，應開放台商台生經小三通或專機專船、防疫專車等返台時；陸委會主委邱太三反嗆，你這個沒有同理心，大家講得都很輕鬆，可以不用負責任，「你是詛咒別人死」；但隨後遭國民黨立委鄭麗文批評邱太三態度不佳，邱太三當場為失言致歉。

鄭天財今在「小三通及春節返鄉運輸暨防疫相關工作辦理情形」質詢時指出，指揮中心考量防疫量能，不讓台商中轉，陸委會應該用專船專機讓台商返台。可以在港口用防疫專車或遊覽車直接載到機場搭車回來，只要做好防疫措施，專機專船及防疫遊覽車，全部都不會影響，應該讓金門縣政府知道，不會影響金門鄉親。

邱太三指出，這是三年來金馬首次第一線接觸，過去都是從國門返台，不只就專業層面要跟金馬民眾說明，心理因素帶來的擔憂也應該要考量，他也說明專機、專船屬於另一塊，並非小三通，若想要專機優先以金馬地區回來台灣，「你這就是沒有同理心」，憑什麼可以專船專機從金馬地區回來台灣？

邱太三指出，從金門直接回來要花3個小時才能接上回台灣的班機，如果沒有接上要在當地等幾個小時，遇到氣候不好不飛，就會滯留在機場，所以不要再扯小三通好不好「你同情一下金門馬祖人好不好？」

邱太三直言，憑什麼台灣人可以優先用專機專船經過金門回來？那金門馬祖的人呢？大家要有同理心來看待，小三通安排是階段性嘗試，是金馬第一線接觸可能疫情風險，「大家講得都很輕鬆，你可以不用負責任」，並以閩南語稱呼這是「你是詛咒給別人死！」

國民黨立委鄭麗文認為，不是鄭委員沒有同理心，而是高官沒有同理心，認為邱太三態度不佳；隨後邱太三立刻站起身，向鄭天財致歉。