總統蔡英文睽違兩年沒接受媒體聯訪，今(26日)終於傳出新動向，蔡總統明(27日)將要親自宣布義務役恢復1年制方案，而且終於願意接受記者聯訪。對此，國民黨立委鄭麗文以「稿終於背好了？」大酸，蔡總統自從2020年12月12日就只活在同溫層，拒絕與社會溝通，對國際政經變遷局勢、台灣整體經濟情勢及國安議題全都不聞不問，只願意讀稿逃避人民，現在一出面就是告訴大家我們與烏克蘭的距離，任誰都沒辦法接受。

鄭麗文今(26日)在臉書發文表示，過去六年DPP為了選票，大打抗中保台牌，無視國家安全、區域穩定、台美關係、役男權益，只見在徵、募兩端游移鬼話連篇，2018年說要「徵兵制」改成「全募兵制」也是蔡總統！在改制前就不斷傳出，到了2020年由於募兵成效不佳，恐怕影響國防戰力，當時美國方面也曾多次針對台灣推動全募兵制「示警」，蔡英文身為總統怎麼可以這樣兒戲？2018年扛得住，為什麼現在就扛不住了？

鄭麗文痛批，難道不是民進黨仇中言論惹火對岸，還有加上一群不用當兵的1450瞎挺神隱總統，所以現在才迫不得已趕在今年的最後一週提出兵役延長，好讓政策能在本週六前能順利公告，才能趕在2024年元旦實施，令現在還未成年2006年次後出生的役男，從現在4個月延長為1年！「不負責任的在位者，居然要未成年人為妳付這個代價！」

「況且這兩年多來，台灣的國安問題難道只有役期沒有延長嗎！」鄭麗文質疑，內閣、內政問題一籮筐，每一項都是國安隱憂，蔡EE連這些都處理不好，還在大打抗中保台牌，跟國人距離真的有夠遠！選前大喊要終結黑金的蔡EE，怎麼選後不繼續喊了？難道喊話讀稿都是為了選戰嗎？