以色列經濟部在周日指出，在服務的出口帶動下，預計該國在2022年的出口將成長超過10%，來到創紀錄的1650億美元。

占以色列經濟活動約3成的出口，在2021年達到1440億美元，當時服務的出口首次超越產品，第一次成為該國最重要的出口項目。

以色列經濟部說，2022年在高科技的出口帶動下，例如程式設計和研究與發展的出口，服務將占整體出口的51%。

如果今年前三季的成長速度能保持，2022年整體出口將達到1650億美元。

以色列「製造業協會」的主席Ron Tomer說，儘管有一系列挑戰，出口仍將繼續成長，但是對明年前景感到焦慮。「2023年仍伴隨著全球衰退、許多國家的在地化，以及供應鏈困難等諸多危險」。

Tomer進一步說明，希望以色列政府可以盡一份力，協助支援經濟和出口可以繼續成長。

以色列在2023年經濟成長率估為6%。

歐洲是以色列最大貿易夥伴，占比為38%，隨後為美國的35%和亞洲的24%。