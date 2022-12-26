據內政部房屋稅籍111年統計資料顯示，台北地區屋齡超過30年以上的老屋已高達71.2%，未來幾年更將上看75％的高比例。建築安全履歷協會創會理事長戴雲發說，住的安全一直是台灣民眾所關注的焦點，都更危老改建可以透過「建築安全履歷系統化建築」為整合開發、缺工缺料、安全品質解套。

建築多耐震？鋼筋結構見端倪。中華民國全國建築師公會出版《台灣建築五十年》專書，在1971～2021年的台灣建築50年歷史上，特別記載戴雲發創會理事長創立的「建築安全履歷協會」及長期推動的「Alfa Safe 鋼筋系統化工法」及「潤弘預鑄建築工法」。

更建議可以採用這種創新建築4.0的鋼筋系統工法來施工，以及建築安全履歷協會的安全品管模式，可以有效改善國內建築普遍存在傳統 RC、SRC鋼筋排列未依設計規定、過密或不均、搭接長度不足、箍筋未依規定綁紮、工人不易施作及工班素質不一等缺失。

都更、危老改建近期爆出停滯期，主要原因在於物價、房市、銀行升息等各種因素，再加上缺工嚴重與整合開發不容易的影響下，導致建商不如過去積極參與都更、危老重建，而老舊房屋的不安全在於早期設計法規與施工品質不夠完善，使得居住在老屋內的民眾，其居住安全會有所疑慮。

為降低大地震災害的風險及缺工、缺料下結構安全品質於無法確保之建築不安全因子，在未來要兼顧人力、成本及品質的狀況下，應積極邁向系統化、自動化、對環境友善的方向，透過建築安全履歷協會所推薦的鋼筋系統化工法來施工及建築安全履歷協會的安全管理模式，在花費較少費用之下，有效解決傳統營建業困境並提升建築安全全品質。

建築安全履歷協會創會理事長戴雲發基於「建築安全」的專業及對社會貢獻的角度出發，希望透過安全品質來解決危老都更兩大困難，包括整合開發的不容易，以及物價上漲、缺工問題導致施工品質與地主分配難以兼顧等，成立「戴雲發中力都市更新團隊」做「危老都更全案管理」，目前已有7個危老案件與1個都更案件成功整合簽約執行，持續將建築結構安全觀念推廣給更多地主了解，達到施工品質透明化目標，有效提升建築耐震能力。