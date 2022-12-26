智慧型手機普及，如今幾乎已是人手一機的時代，一名電信門市店長透露，近日遇到一對父子到店申請退租吃到飽方案，一問之下才知道就讀小三的兒子在學校做起生意，兩年來自己賺到不少零用錢，直到被老師察覺後「勒令停業」，男童思維也讓店長直呼，小小年紀但生意規劃非常完善。

一名自稱電信門市的店長在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，近日有一名爸爸帶著小學三年級的兒子來退租吃到飽方案，基於公司規定也向爸爸詢問理由，才發現小三生在學校做起「熱點」生意，一天20元的價碼，開放10個名額供同學使用，「每天收入200，月租費2天就賺回來了，後續都多賺的」。

店長也透露，男童的生意規劃非常完善，為了供應穩定熱點服務，在第二個月就用賺到的錢買了兩個行動電源，還會每日變更密碼，最讓他驚訝的是男童在一年級就開始經營生意，直到被老師發現才要求家長取消男童吃到飽方案，就連爸爸解釋退租原因時也是滿臉驕傲的樣子。

貼文一出也引起網友熱議，不少人讚嘆男童是個人才，「很棒啊，有生意頭腦」、「驗一下智商，說不定是下一個比爾蓋茲」、「來看看小小CEO」、「沒人教，小一就會賺錢」、「一學期能把整年的學費賺起來欸」、「時機財！當年我用怪獸對打機故意打輸來賺飲料錢」、「這小孩將來有出息，有其需求就有其市場，很正確」。

然而也有網友質疑真實性，「小三要找到有十個人帶手機的，真的少見」、「一天10個名額，確定熱點網路跑得動？」、「這個是老故事了，但每次聽到都覺得很有商業頭腦」。