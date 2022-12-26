彰化百歲老農阿嬤因生活無法自理，由住台中的孫女送至安養院安置，每個月需付安養費用21000元，阿嬤過世後，孫女向8旬姑姑、叔叔們提變賣繼承土地付代墊扶養費，否則提告，經民眾爆料，阿嬤有老農身分又是長照族群，安養費加減未判，財產要被查扣？律師張繼圃說，「付款過程」是訴訟關鍵，呼籲別因一時害怕，忽略自己權益。

該民眾指出，老農阿嬤有2兒3女、經濟獨立，大兒子多年前去世後，擔任司法人員的孫女將當時98歲阿嬤送至安養中心安置，期間繳納安養費用直到阿嬤102歲時往生後停止，阿嬤死後3年其子女們共繼承2分農地時，其孫女向姑、叔們提出「賣她土地」為由以償還3年付的安養費用，不從就上法院提告。

律師張繼圃說，子女有撫養父母的義務，但《民法》第1117條第1項規定：「受扶養權利者，以不能維持生活而無謀生能力者為限。」也就是原則上要符合「無財力」加上「無工作能力」這2要件，老農阿嬤生前例如：有老農年金、社會福利補助、動產、不動產等，基本上難構成無法維持生活要件。

張繼圃表示，若當事人依《民法》不當得利的規定，請求他方返還代墊的扶養費用，但法律是會審酌父母有沒有須受扶養的情況，至於不當得利要件，則是債權債務關係，擔子女本是孝養父母，難成立。

律師張繼圃表示，倘若長輩自身難構成無法維持生活要件，當事人追討扶養金仍需透過協調溝通，長輩不應害怕，造成錯誤判斷。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

該民眾指出，但農地價格近年水漲船高，前幾年前每分地農地價格約在200萬元至250萬元，目前1分農地價格大約逾300萬元，若以200萬元計算，2分農地賣出在400萬元間，每人均獲80萬元，但阿嬤的孫女欲向姑、叔們追討70多萬元「扶養費」，每人約付14萬餘元後，她再支付每人20萬元現金，以低價取得土地。

律師張繼圃表示，土地都繼承完畢後，當事人需要他方支付扶養費，又是另一回事，長輩不應害怕，造成錯誤判斷，忽略自己權益；很多失智長輩、生病住院或過逝後，手足間衍生刑事案件，例如，偽造文書、詐欺等，應聲請監護宣告或輔助宣告，避免觸法。