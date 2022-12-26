花蓮正副議長選舉甫落幕，遭排黑未獲國民黨提名的張峻，在黃馨、謝國榮、周駿宥、程美蓮及鄭寶秀等5名黨籍議員支持下，擊退獲提名的吳東昇，蟬連議長寶座，接著宣布退黨，徐雪玉則成功保下副議長。縣黨部將對6名跑票議員祭出黨紀處分，並尊重黨團決議推舉4連霸議員張正治擔任新屆黨團書記長，吳東昇為首席副書記長。

花蓮縣議會33席，國民黨含報備2人共20席，民進黨3席，民眾黨1席，無黨籍9席，議長選舉藍營看似勝券在握，但因黨內分歧，縣黨部以排黑為由不提名張峻連任，改提名吳東昇角逐，並對黨籍議員祭出黨紀處分，但6名黨籍議員包含張峻、黃馨、鄭寶秀、謝國榮、周駿宥及程美蓮等無畏黨紀跑票，讓張峻連任。

議長選舉結束後，張峻、黃馨及鄭寶秀3人在黨紀開鍘前宣布退黨，上屆黨團書記長謝國榮則主動拆除黨團議會辦公室的背板與銜牌，並以平常心看待開除黨籍一事。

藍營議會黨團昨晚集會檢討正副議長選舉，14名未跑票的黨籍議員全數出席，要求縣黨部應「硬起來」，對6名跑票黨籍議員祭出黨紀嚴處，接著再推舉新屆黨團書記長人選，一致通過由連任4屆議員的張正治擔任，吳東昇則為首席副書記長。

不過，有黨籍議員認為，上屆議會黨團書記長的產生，事先未尊重黨籍議員意見，而是由上級黨部決定，但此屆黨團書記長責任重大，希望人選能尊重黨團意見。對此，縣黨部主委張逸華認為，黨團書記長人選本就該由黨團成員決定，不過4年前因他還未到任，不予置評，但此屆黨團幹部當選名單縣黨部將於呈報中央後，擇期頒發聘書。

接著，張逸華在會議中代表縣黨部，肯定14名未跑票黨籍議員的忠黨表現，他說，在外界沸沸揚揚所謂黑金傳言不斷下，大家依然無所畏懼的堅守黨員的立場，雖然議長選舉結果不盡人意，但卻贏得「黨格」，維護黨的榮譽與尊嚴。

張逸華強調，為了維護黨紀，將針對議長選舉6位黨籍議員跑票違紀事實，蒐集資料並送交考紀會議處，雖然6人中，有人陸續退黨，但縣黨部仍須依規定辦理黨紀懲處，承諾會在最快時間召開考紀會，「該怎麼辦，就怎麼辦」，不會讓基層黨員失望。