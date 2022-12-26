中共市場監管總局今年5月對官方的中文學術文獻網路數據庫知網進行反壟斷調查，12月26日正式做出裁決，認定知網濫用市場支配地位，應給予行政處罰人民幣8760萬元（約合台幣3.85億元），並責令其全面整改。

據《人民網》報導，大陸市場監管總局依據《反壟斷法》對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查。調查期間，市場監管總局成立專案組，對知網進行現場檢查，獲取大量証據材料，並對其他競爭性平台和大量用戶廣泛開展調查取証，經深入核查和大數據分析與組織專家深入研究論証，並多次聽取知網陳述意見後做出上述決定。

市場監管總局稱，知網在中國境內中文學術文獻網路數據庫服務市場具有支配地位。2014年以來，知網濫用該支配地位實施壟斷行為：一是通過連續大幅提高服務價格、拆分數據庫變相漲價等方式，實施了以不公平的高價銷售其數據庫服務的行為﹔二是通過簽訂獨家合作協議等方式，限定學術期刊出版單位、高校不得向任何第3 方授權使用學術期刊、博碩士學位論文等學術文獻數據，並採取多種獎懲措施保障獨家合作實施。

調查表明，知網實施不公平高價、限定交易行為排除、限制了中文學術文獻網路數據庫服務市場競爭，侵害了用戶合法權益，影響了相關市場創新發展和學術交流傳播，構成《反壟斷法》第22條第1款「以不公平的高價銷售商品」和「有正當理由，限定交易相對人隻能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

根據《反壟斷法》第57條、第59條規定，綜合考慮知網違法行為的性質、程度、持續時間和消除違法行為後果的情況等因素，市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令停止違法行為，並處以其2021年中國大陸銷售額17.52億元5%的罰款，計8760萬元。同時，堅持依法規範和促進發展並重，監督知網全面落實整改措施、消除違法行為後果，要求知網圍繞解除獨家合作、減輕用戶負擔、加強內部合規管理等方面進行全面整改，促進行業規範健康創新發展。