中共市場監管總局今年5月對官方的中文學術文獻網路數據庫知網進行反壟斷調查，12月26日正式做出裁決，認定知網濫用市場支配地位，應給予行政處罰人民幣8760萬元（約合台幣3.85億元），並責令其全面整改。

據《人民網》報導，大陸市場監管總局依據《反壟斷法》對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查。調查期間，市場監管總局成立專案組，對知網進行現場檢查，獲取大量証據材料，並對其他競爭性平台和大量用戶廣泛開展調查取証，經深入核查和大數據分析與組織專家深入研究論証，並多次聽取知網陳述意見後做出上述決定。

市場監管總局稱，知網在中國境內中文學術文獻網路數據庫服務市場具有支配地位。2014年以來，知網濫用該支配地位實施壟斷行為：一是通過連續大幅提高服務價格、拆分數據庫變相漲價等方式，實施了以不公平的高價銷售其數據庫服務的行為﹔二是通過簽訂獨家合作協議等方式，限定學術期刊出版單位、高校不得向任何第3 方授權使用學術期刊、博碩士學位論文等學術文獻數據，並採取多種獎懲措施保障獨家合作實施。

調查表明，知網實施不公平高價、限定交易行為排除、限制了中文學術文獻網路數據庫服務市場競爭，侵害了用戶合法權益，影響了相關市場創新發展和學術交流傳播，構成《反壟斷法》第22條第1款「以不公平的高價銷售商品」和「有正當理由，限定交易相對人隻能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

根據《反壟斷法》第57條、第59條規定，綜合考慮知網違法行為的性質、程度、持續時間和消除違法行為後果的情況等因素，市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令停止違法行為，並處以其2021年中國大陸銷售額17.52億元5%的罰款，計8760萬元。同時，堅持依法規範和促進發展並重，監督知網全面落實整改措施、消除違法行為後果，要求知網圍繞解除獨家合作、減輕用戶負擔、加強內部合規管理等方面進行全面整改，促進行業規範健康創新發展。

文章來源：市場監管總局依法對知網濫用市場支配地位行為作出行政處罰並責令其全面整改

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