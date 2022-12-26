由導演賴聲川編導、表演工作坊製作演出的經典舞台劇《如夢之夢》即將第三度在國家戲劇院演出，長達快8小時的戲，今日下午兩點開始彩排，預計要演到晚上10點鐘，特別的360度舞台，帶觀眾穿梭劇中人的內心世界。

《如夢之夢》已有17年不曾在台灣演出，這次的製作結合了台灣傑出的劇場人，演員包括莫子儀、蕭艾、屈中恆、徐堰鈴、簡嫚書、張本渝、樊光耀、黃士偉等29位優秀演員，搬演200多個角色，在環形劇場形式中，演出從台灣到法國及上海，再穿越到過去的法國和上海，觀眾被帶入迷人的故事中，近距離觀看這動人的全景式生命關照。

特別的是，這次還有現場演奏音樂，在手風琴及吉他的演奏下，演員們環繞著舞台走路，沒有任何對白，就像每天從自己身邊走過的路人，毫無交集。隨著音樂加快，每個人的腳步逐漸急促，到最後所有人竟然瘋狂地跑著，突然間，演奏及步伐又慢了下來，音樂緩緩結束那一刻，演員們走到自己的位置上形成一個環形，開始講起了故事。這就是《如夢之夢》的開場，身為觀眾，可能一開始不知道要觀看360度的哪一個方向，卻漸漸地習慣跟著故事旋轉，跟著演員、跟著身邊其他觀眾一起呼吸。

2005年看過演出的演員金士傑表示，「很多年想起那種旋轉的的感覺，我都覺得像是旅行一般。當舞台上的人和椅子開始旋轉時，感覺好像走進了一個一輩子都沒有走進的世界。」

賴聲川在劇中所開展的時空觀，令人歎為觀止，部份觀眾坐在表演空間中央（蓮花池）的旋轉椅子上。就如同朝聖者用順時鐘方面環繞一個神聖的空間，演出中，表演者用順時鐘的方向環繞觀眾，展開一場又一場的人生戲劇。

《如夢之夢》問世22年以來，演員曾經有所更換，唯獨「江紅Ａ」一角從未換人演出，2000年至今一直都由徐堰鈴飾演，她表示，「我從青年演到中年，如今的世界讓我更相信，劇場所傳遞的精神力量，是追求人類相聚時心靈可以感到溫暖與生活的信念。」這次飾演「五號病人A」的莫子儀表示，「五號病人就好像是每個人生活當中都會遇到的『自己』，透過這個戲，跟隨著五號病人的生命旅程以及旅程中遇到所有不同的人，我們可以更珍惜活著的當下。」

演出將於12月27日、29日至2023年1月2日、4日至7日，在台北國家戲劇院登場。