近期大陸疫情快速升溫，中央流行疫情指揮中心今天下午召開會討論「是否調整現行防疫措施」，指揮官王必勝受訪表示，多數意見認為應維持現狀，但還沒有做最後決定，這一兩天會再繼續討論，本周就會有結果。

王必勝表示，今天會議出席人員包括行政院防疫顧問張上淳、疾管署長周志浩、疾管署副署長莊人祥及羅一鈞，指揮中心及疾管署各事務單位、各區的區管主任；會中有參考指揮中心疫情監測組對於大陸疫情的評估，請大家對於邊境措施提出意見，是否加嚴或放鬆。

王必勝透露，會議時間大約50分鐘，以「維持現狀」的意見佔多數，但目前還沒有做決定，預計會和核心幕僚再討論一下再做決定。他進一步說明，現在比較擔心的是大陸疫情蔓延之下，有沒有我們不知道的變種病毒產生，而且又帶有強勢的傾向；如果是原有的、已知的變種病毒，則需考慮進來的「量」是否足以影響社區。

另外，金馬小三通將在明年1月7日首波復航，是否需在入境時採取特殊防疫措施，也是本次會議討論重點之一。王必勝表示，目前還沒有結論，因為牽涉到當地執行的可能性，需要蒐集資料後再討論。

王必勝說，針對整體邊境防疫措施，預計這兩天會持續討論，並向行政院報告，預計本周就會進一步對外說明。