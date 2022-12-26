終端需求疲弱，下游客戶拉貨趨緩，佳能(2374)總經理章孝祺表示，第4季不會比第3季好，但下半年會比上半年好，展望明年，上半年會比較保守遲緩，但下半年會漸漸好轉，全年來看審慎樂觀，營收可望優於今年，毛利率保守看有望持平今年。

佳能今天下午舉行線上法說會，佳能積極轉型，佈局影像應用、車載及Edge AI三大領域，歷經多年努力，已由過去數位相機的研發製造轉為智能光學模組，目前影像新應用佈局已開始收割，儘管全球總體經濟環境不佳，受惠於產品佈局發酵，佳能營運自今年起漸入佳境。

佳能今年前3季稅後盈餘為1.79億元，每股盈餘為0.63元，累計前11月合併營收為49.18億元，年增56.7%，不過受到戰爭、美中貿易戰、疫情紅利結束等因素影響，終端需求不振，致使下游客戶拉貨趨緩，章孝祺指出，第4季不會比第3季好，但下半年會比上半年好。

就各產品來看，章孝祺指出，影像產品主要應用來自360度消費型相機及B2B等領域，還有高階會議系統產品，未來還會整合影像、影音及AI等應用，佳能影像應用360度相機領域從EMS，JDM到ODM，從入門消費性至高階B2B市場皆佔有一席之地，以生產數量來說，佳能是世界第一的360影像產品設計製造公司，2021年影像應用產品佔佳能營收比重為30%，今年已成長至45%到50%，預期明年持續成長至55%。

除影像應用產品，佳能在邊緣運算及汽車領域也投注相當多資源，佳能將視客戶在歐美及東南亞B2B設點而定，估計汽車產品真正上來，要等到2024年下半年到2025年，除了車載應用之外，也擴及倉儲等領域，邊緣運算AI及汽車佔佳能2021年營收比重約11.5%，今年佔比達15%，雖然整體市場仍在成長，但邊緣運算AI應用有些遲緩，預估2023年持平，佔比約15%；光學元件模組佔佳能2021年營收比重約30%，今年降至22%到25%，明年約20%上下；NRE在2021年占比為6%，今年約5%，明年也約5%，其他產品2021年約3.3%到3.4%，今年約達5%，明年也約5%左右。

展望2023年，章孝祺表示，從接單來看，上半年較為遲緩，但下半年漸漸好轉，全年來看審慎樂觀，營收會比今年好一點，毛利率以保守看持平今年，約在17%-20%。

在廠房規劃方面，佳能東莞廠以中國內需市場為主，以SMT精密化爭取更高階訂單，台灣廠專注生產效率化，以少量多樣、高附加價值的產品為主，越南廠以量化產品為主，預計2023年量產，並進一步成為歐美產品生產基地。

至於公司與能率集團合作方面，章孝祺指出，能率集團積極朝平台整合運用發展，而佳能在影像產品的優勢及平台上整合已經成熟，能率集團在佳能及IKKA-KY(2250)主要是車載上的合作，雖然產品不同但客戶一樣，這對旗下轉投資公司會有好發展方向。