111學年HBL高中籃球聯賽男子組12強複賽第2場外卡賽，26日治平高中、成功高中打完四節正規賽71比71不相上下，打出了複賽階段第一場延長賽，成功高中在末節和延長賽尾聲兩次防守上讓治平高中發球5秒違例，為球隊爭取到多一次進攻機會，延長賽最後8.8秒成功鄭仲宸上籃，治平鄭旭甫伸手攔阻形成干擾中籃，最終成功80比75獲勝，27日下午3點和三重商工爭搶8強。

談到關鍵時刻兩次成功的防守，成功教練蔡君豪表示，因為有犯規空間，可以對對手守得緊一點，球員也有做到交代，造成對方發球5秒違例失誤；高三後衛曾亮則說：「當下是盡量不給治平進攻主力戴翊或楊皓祥拿到球，治平發球時也太想把球給這兩位，所以在我們加壓防守下未能把球準時發進場。」

蔡君豪補充，這是球隊最接近8強的一次，就算今天延長賽辛苦獲勝，明天最後一場外卡賽同樣不保留。

曾亮此役攻下24分、12籃板、5助攻，他補充，去年預賽最後一場就是說給治平，最終3敗遭到淘汰，這次外卡賽復仇成功，也為球隊爭取到外卡挑戰三重、爭取8強機會，也算吐了一口悶氣。

除了曾亮，吳承濬挹注18分、11籃板、6助攻以及10抄截，完成另類的大三元，尹浩宇15分；治平戴翊23分、11籃板，楊皓祥18分、11籃板、12助攻大三元。