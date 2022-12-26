高市議會正副議長分別由康裕成、曾俊傑接掌後，各黨團動向也備受關注。議會民進黨團幹部名單正式出爐，總召由湧言會江瑞鴻出任，其餘幹部則由新潮流、正國會、湧言會成員組成，以平衡派系運作，江瑞鴻強調，未來將全力監督市政、協助推動重大建設，希望讓高雄更進步。

高市議會民進黨團26日公布幹部名單，江瑞鴻擔任黨團總召，副總召陳明澤（正國會），邱俊憲（新潮流）、新科議員林志誠（湧言會）等3人升任，幹事長由林智鴻（湧言會）出任，書記長則是湯詠瑜（新潮流）。

江瑞鴻表示，這次大家推舉他擔任總召的過程都相當平和，完全沒有磨擦，且大家一致同意，未來4年他擔任總召將全力監督市政、協助市府推動高雄重大建設，並和國民黨及無黨團結聯盟黨團以和諧方式去協調各項議事，共同讓高雄更進步。

此次議長選戰陳幸富、李順進2位無黨團結聯盟成員跑票，轉往支持由康裕成及從國民黨帶槍投靠的曾俊傑組成的「民無配」，外界相當關注2人未來的動向，對此，江瑞鴻指出，他們當時只是單純投票，未來仍會回歸無黨團結聯盟運作。

江瑞鴻表示，目前參加民進黨團運作的除了自家黨內議員外，還有台灣基進黨張博洋及無黨籍黃捷、高忠德、吳銘賜。至於曾俊傑是否會加入民進黨團運作，目前尚未與他有接觸。