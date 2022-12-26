三發地產攜手南台最強文創品牌「LARUE文創設計」24、25日連續2天，在仁武區澄德特區承德公園舉辦「首席聖誕派對」，現場聚集55家特色餐點、文創攤位，表演團體宇宙人、Crispy脆樂團等輪番開唱，吸引上萬人潮朝聖，甚至有民眾直接把家中沙發搬到現場，超級愜意。
現場規畫「三發．首席大院」已購戶至VIP天幕區享用特殊餐點，兩天計有150位已購客VIP享受此服務，更能至已購客專屬的高台區觀看表演，享受一覽無遺的好視野。
金閣音樂舉辦打卡送唱片的活動，讓現場許多家庭及樂迷紛紛至金閣音樂攤位獲取限量唱片。三發教育基金會將行動書車開至現場，提供書香閱讀區給親子一起閱讀，享受耶誕佳節氣氛。
三發地產建案「三發‧首席大院」祭出賞屋送抽獎券，百元餐券活動，至首席大院賞屋即可抽海悅10萬購屋金及電動機車補助金等多項好禮，不只活動現場人潮不斷，接待中心也有許多民眾共襄盛舉。
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