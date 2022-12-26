經濟部加工出口區管理處中港分處，2022年締造10項傲人的佳績！分處長梁又文指出，在全體同仁努力下締造10項佳績。招商引資方面連續10年達標無間斷，達成率突破百分之百，進駐廠商75家園區總投資金額超過1140億元；營業額不受疫情影響逆勢成長突破570億元。其中昇陽半導體公司於今年9月啟用全球首座自動、智慧化晶圓再生製程工廠，預期2023年園區產值將再創高峰。

經濟部加工出口區管理處中港分處，在全體同仁努力下締造10項佳績。（台中港科技產業園區提供）

梁又文指出，台中港科技產業園區為滿足產業升級所衍生的人才需求，同時解決少子化造成學校招生不易等困境，積極推動多元訂單式產學合作，並配合新南向政策，與僑委會及學校合作開設專班，從高工到研究所一條龍人才培育；透過與北中南各大學跨域產學合作，園區營業額平均成長約1成。

梁又文說，今年園區太陽能板設置、汙水處理廠營運成績斐然，循環經濟成效更是亮眼。區內目前太陽能板設置廠商共38家，總併聯容量高達29MW，為前4年總設置目標的2倍，且佔園區屋頂總面積設置比例近50％，為各科技園區之冠。

其中汙水處理廠連續7年淨盈餘，另亦輔導廠商自主節水3500立方公尺／日，相當1年節省約澄清湖1／2蓄水量及每月提供台中市環保局約170噸放流水再利用。中港分處今年首創輔導廠商脫乾技術回收廢水「銦」，不僅回收率將近95％，更是全國唯一；輔導廠商減廢減排循環再生方面，總經濟效益更突破2億元。

經濟部加工出口區管理處中港分處長梁又文強調，預期2023年園區產值將再創高峰。（陳世宗攝）

梁又文表示，台中港科技產業園區開區迄今25年，由漫天風沙的環境，蛻變為公共設施完善的濱海型綠美化園區，更吸引廠商加碼投資，今年有效提升土地利用面積達7200平方公尺、興建廠房樓地板面積達1萬9000平方公尺。爭取政府研發智慧製造、拓展市場及人才培育專案，獲得補助金額超過3000萬元，並輔導企業參獎，全面提升廠商競爭力。

梁又文強調，中港分處團隊未來將推動「永續循環經濟低碳園區」及「電動車與智慧製造園區」，並持續秉持「掌握廠商實際需求，提供客製多樣服務」理念；朝「園區產業智慧升級」、「行政服務優化升級」、「環境永續有感升級」3個目標努力邁進，致力打造「活力生產」、「幸福生活」、「永續生態」的台中港科技產業園區。