「Fami煮煮」熱賣商品包含金沙豆腐、紅燒獅子頭、糖醋雞丁，步驟簡單且滋味可口，平均10分鐘內就可出爐。（全家提供）

在家做飯免動刀、備料！據外部統計，逾5成家庭每周至少3天以上會開伙，尤其晚餐時段占比最高，全家看好自煮新時代，並抓出上班族沒時間下廚的痛點，進軍「下廚懶人包（Meal Kits）」市場推全新時短料理「Fami煮煮」，包含5大項近百道好料，價格帶為88元至298元不等，平均10分鐘、三步驟就可上桌，料理小白也能輕鬆當大廚，預估一年可創至少億元業績。

「Fami煮煮」不同於傳統調理包，將食材預先切洗處理，分量和調味比例也先行精算，搭配簡單圖文食譜卡，10分鐘內就可熱騰騰出爐，包含人氣台菜「金沙豆腐」也能在家烹調，袋內放有已預炸的雞蛋豆腐、適量金沙醬、已截切的青蔥、蒜酥、辣椒等調料，真正做到「零備料、不動刀、免砧板」新模式，實際品嘗彷彿熱炒店現做美味，2至3人分量也符合小家庭需求，完美幫消費者省下採買與備料時間。

「Fami煮煮」將食材分量、調味比例預先準備好，搭簡單圖文食譜烹調即可輕鬆上桌。（全家提供）

全家總經理薛東都笑說，在家都吃老婆烹煮的料理，自己首次嘗試「Fami煮煮」立刻被對方稱讚，可見料理小白不需要擔心廚藝不精。（陳俊吉攝）

透過全家會員APP就能一指下訂「Fami煮煮」，並於全台4100間店舖取貨，便利性十足。（全家提供）

「Fami煮煮」已開發近百道料理，有肉類、海鮮與特色料理、蔬菜、主食以及湯品等5大豐富菜色，無論肉絲炒飯、甜豆蝦仁等家常菜，或紅燒獅子頭、海鮮豆腐煲等費時料理都能輕鬆自煮，消費者可於全家APP「Fami煮煮」專區下單選購，並提供今天訂後天取的免運服務，亦開放指定取貨日期，於鄰近的任一店鋪取貨。

即日起至明年2月28日，首次購買「Fami煮煮」可獲全家50元購物金，每購買一道料理可再於「集章趣」獲得1章，集10章可換百元購物金；另上線初期推出有機青菜10元的限量優惠活動。「Fami煮煮」讓學童也可簡單上手，未來有望透過外送平台叫到家，滿足DIY烹煮樂趣。