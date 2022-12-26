一名網友因童年受控制狂父親的影響，42歲的他決定不婚不生，沒想到女友日前在聖誕節前夕送給他幾張胎兒超音波照，原來女友偷用圓規在保險套上戳洞，女友說他的父親已過世，他應該放下一切，他則說如今人生規劃大亂，將會與女友登記結婚，崩潰喊「女友給了我此生最可怕的聖誕禮物」。

該網友在Dcard發文，他今年42歲堅持不婚不生，原因是童年時被控制狂父親影響，父親在去年過世，全家人為此鬆一口氣，他也因財富自由想帶著母親遊山玩水，沒想到28歲的女友卻拿出幾張超音波照片，他被告知對方「意外」懷孕了，他崩潰發文「女友給了我此生最可怕的聖誕禮物」。

該網友說女友坦承在每個保險套都用圓規戳洞，女友說他的父親已過世，他應該放下一切，但他說女友讓他人生規畫全打亂，預計下周就要登記結婚，婚禮不會辦，婚紗等到女友生完才會補拍照片，他強調「造成我一輩子痛苦的是我爸，又不是她肚子裡的小孩，她28歲跟我分手一樣能嫁別人，我42歲還能拖多久」。

其他網友留言「造成你一輩子痛苦的不會是你爸，也不會是你女友做那些事情，而是你什麼事情好像都逆來順受，從沒為自己活過」、「認真建議如果人生規劃裡沒有想要小孩，就不要屈就，養小孩是一生的事情」、「如果這個不是創（創作文），我覺得你女友很可怕欸」、「這個故事告訴我們，做完之後套套一定要裝水檢查」。