新科桃園市長張善政，上班首日沒有公開行程，而是立即到各局處了解各項業務、討論未來施政重點，笑言自己是剛進市府的「新人」，讚有優秀文官們當他的後盾，施政更有信心，強調要無縫接軌，團結一心、用心市政，回應民眾對新市府的期待。

新科桃園市長張善政上班首日局處跑透透，笑言自己是剛進市府的「新人」。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政就任桃園市長的第一個上班日，一早就特別到到市府各樓層走訪，替所有同仁加油、打氣，他感謝大家在百忙之中，不僅抽空與他交流，更給他許多鼓勵，「歡迎我這個剛進市府的『新人』！」

新科桃園市長張善政上班首日局處跑透透，笑言自己是剛進市府的「新人」。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政說，他今天也遇到了許多來市府辦理業務的民眾，親切地跟他打招呼、給他祝福，天氣雖然寒冷，但他看到市府同仁們替民眾服務的態度仍然友善而溫暖，他認為，正是因為有這樣兢兢業業，堅守崗位的公務人員，桃園的市政才能保持穩定，不斷進步。

新科桃園市長張善政上班首日局處跑透透，笑言自己是剛進市府的「新人」。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

「有這些優秀的文官們做我們的後盾，也讓我對未來桃園新政策的推行更有信心！」張善政也請鄉親拭目以待，所有市府團隊一定會團結一心，竭盡全力，用心市政，回應市民對新市府的期待。