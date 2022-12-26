嘉義縣東石鄉有1隻台灣獼猴在東石大橋附近遊牧式生活1年多，上周三被發現與1隻黑狗為伍，有居民認為狗被綁架而通報動保單位救援，卻有民眾認為猴狗相依為命，未料今日傳出黑狗死亡的消息。屏科大野生動物保育研究所副教授蘇秀慧26日受訪研判，應是台灣獼猴對小狗沒興趣之後，隨手放在平常活動的樹上，導致牠下不來，無法進食而死亡。

嘉義縣東石鄉有隻台灣獼猴疑遭棄養，1年多來浪跡東石大橋一帶，附近居民習以為常，近期卻發現牠帶著一隻小黑狗趴趴走，因民眾認為獼猴綁架小黑狗，於上周通報嘉義縣家畜疾病防治所。

不過，也有居民為獼猴說情，指牠似把小狗當孩子養，成天攬牢牢，還會為小狗洗澡、餵食，推測可能同為天涯淪落人，激發公猴父愛想與小狗「相依為命」，希望讓猴、狗就地生活。未料，東石清潔隊昨日發現小狗死亡，還吊在樹上。

嘉義縣家畜疾病防治所今天解剖小黑狗，研判小狗被活活餓死。所長林珮如說，狗狗被拉扯到變長條形，連脊椎都斷掉，骨瘦如柴，還找不到胃，研判是餓到胃都縮小到找不到了，慘不忍睹。

蘇秀慧指出，台灣獼猴習慣把感興趣的東西帶在身旁，若某日失去興趣，會將其隨手放置。研判該獼猴對小狗沒興趣後，隨手把牠放在平常活動的樹上，導致小狗下不來，無法進食而死亡。

針對台灣獼猴照顧小狗一說，她更直言不相信當地鄉民所言，台灣獼猴不會與自己的孩子分享食物，也只會與孩子在水中活動，不可能有所謂幫忙洗澡的行為。

蘇秀慧解釋，台灣獼猴出生後約1個月便能自行爬動，此時已能暫時離開母親自行活動，1歲後則能獨立行動，與母親分開的時間會逐漸拉長，以此物種親子互動而言，不認為獼猴能與其他物種有如此相處模式。

她表示，台灣獼猴並不會照顧其他物種，鄉間傳言該獼猴會餵食、替小狗洗澡，應為以訛傳訛。