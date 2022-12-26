屏東科技大學木設系教授黃俊傑以傳統榫卯工藝美技，培養眾多木藝產業人才，執教43年間，從台東縣私立公東高工、屏科大木設系等共有7個教學單位，學生於台灣各界開枝散葉，因此在即將屆齡退休之際，舉辦師生木藝創作聯合展「解木．薪傳」，作為回顧與謝幕。

執教43年將退休，屏科大木設系黃俊傑邀學生辦木藝展。(屏科大提供)

展出邀請黃俊傑1980年執教第一年至今的學生共45位木工匠士、集結100件作品，各具有其代表時空背景與意義。

屏科大校長張金龍表示，木設系創系近50年，畢業學生遍及國內外家具木器工業、室內設計業、研究單位、教學單位等，一直表現相當亮眼，尤其近期10月在國際技能競賽場合更一舉拿下金牌殊榮，更彰顯系上老師對於教學研究、技能培育與輔導就業等都有很好成效。

黃俊傑老師本身教學資歷豐富，也經常與業界交流輔導，帶給系上學生充沛知識能量，對學生後續學習、就業發展都能有很好的幫助。

黃俊傑自己提到，教學43年載，他認為學生來到大學除了追求知識，更應強化自身的人格塑造及開闊思想，才能走出自己的路；想要將木工技術繼續傳承，他勉勵學子應保持德匠之心，秉持待人接物修為以善念出發，便能將技術工法不斷提升，亦能傳承其精神給後進。

台灣工藝研發中心主任張仁吉說，榫卯是家具製造裡最重要且關鍵的角色，可是往往卻是最不會被發現及突顯的，這就是工藝人的精神，因此在工藝人才教育的基礎上要先學會全人教育，再來學習應用及技術，而黃俊傑就是一位優良典範的代表。

執教43年將退休，屏科大木設系黃俊傑邀學生辦木藝展。(屏科大提供)

此次展覽主題為「解木．薪傳」。解，有謝幕意函，代表黃俊傑百年樹人任務畫下句點，即將進入人生另一個新階段。另讀音還有解構木材之意，了解材質、善用技術，才能製作出優秀作品。