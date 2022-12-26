藍姓男子在2019年間騎機車酒駕拒測，被開罰18萬元，他尚未繳清，2021年間再酒駕拒測，被依累犯重罰36萬元，共欠49萬元被移送執。行政執行署台中分署26日表示，清查發現他銀行帳戶有存款萬餘元美金，經扣押、下最後通牒，他擔心波及金融信用，今年12月間出面繳清。台中分署表示，酒駕拒測重罰，勿以身試法。

35歲藍男在2019年10月16日因騎機車酒駕拒測，被開罰18萬元，藍男向台中市交通事故裁決處申請分期繳納，經核准每月繳1萬元，藍男繳5次就耍賴不理會，仍欠款13萬餘元。

豈料，藍男在2021年1月16日再度因酒駕拒測，因累犯被開罰36萬元，藍男收到罰單莫不在乎，台中市交通事故裁決處以他積欠49萬餘元罰款，在今年6月將移送行政執行署台中分署強制執行。

台中分署為配合行政執行署「加強執行酒駕罰鍰」專案執行，全面徹查欠繳酒駕罰單義務人的財產現況，查得藍姓男子於中國信託銀行有開立美元帳戶，該戶頭內並留有美元存款1萬多元，於11月間以速件核發執行命令，扣押藍姓男子美元帳戶。

藍姓男子接獲執行命令後，聯繫台中分署要求給予寬限期限籌款，但截至今年12月初仍無任何音訊，承辦人員通知藍男，下最後通牒僅能給予最多10天期限，藍男才在12月中旬到台中分署繳清欠款。

台中分署表示，為實現國家債權及義務人給付義務，鍥而不捨追查義務人可供執行財產，藍男擔心金融信用受影響才出面繳納酒駕拒測罰單，呼籲民眾不要有僥倖或輕忽政府執行公權力決心，酒後不開車，萬一犯錯被逮，應主動面對，並反省改過尊重生命，不要再犯。