近日女星小甜甜（張可昀）被爆疑似因為在宋逸民自製的福音戲劇《幸福宅一起》記者會，談論好姊妹愷樂近況，被認為是模糊焦點遭宋逸民大罵，因此被換角並退出教會，宋逸民則發聲明反擊沒有換角，並透露小甜甜的私生活有極大狀況，只能忍痛暫停她在教會上的服事，許多曾經在教會的藝人也紛紛爆料，其中一名教會成員L小姐爆料退出教會的阿BEN、徐小可奉獻了1百萬，小甜甜也付了10多萬。

根據《聯合報》報導，前教友L小姐爆料小甜甜遭宋逸民飆罵是真的，且教會成員都被鼓勵捐款，阿BEN和徐小可夫妻捐了一百萬，小甜甜捐了10多萬，透露如果拿不出錢，教會還可以開放分期，且每週都必須參加敬拜，如果缺席太多次就會被「請」出教會，L小姐說「宋牧師每次在敬拜時會要求大家要哭，要感動落淚，拍出來的影片大家才會感動」，更爆料師母陳維齡和藝人小薰說「如果鄭人碩不信主，就不要嫁」。

隨後阿BEN轉發該則報導，默認報導內容，低調回應：「基督信仰教導我們，就是要保守我們的口舌，是就是⋯不是就不是。我們自從協會成立初期，至2022年年初我在藝起發光協會牧師室告知離開原因，並退還小組長的證書之後離開協會，對外，我們沒有說過任何話語，當然協會裡面曾經一起相處過的弟兄姐妹們也沒來問為什麼我們離開⋯」。

阿BEN回應宋逸民教會新聞。（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Familyfacebook）

阿BEN透露退出教會後也沒拿回奉獻金。（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Familyfacebook）

阿BEN透露宋逸民說看到上帝指示的異象，所以要擴堂，找好地點談好租金後，在固定聚會前告知小組長們要帶頭奉獻金額，之後阿BEN也奉獻出規定金額，不過BEN在擴堂過程中感到不平安，於是退出教會，他有感而發：「當初的奉獻我們也沒要回，因為我們清楚，我們的奉獻是給神⋯不是給人！」