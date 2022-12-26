南韓軍方今（26）日指控多架北韓無人機越界，南韓軍方緊急出動戰機、攻擊無人機驅離，不過韓媒指出，南韓軍方狂射上百發都未能擊落北韓無人機。另外針對北韓無人機越界，南韓軍方表示已是明顯的「挑釁」行為，已採取相應行動，派出偵察機前往北韓拍攝軍事設施。

南韓26日指控北韓無人機越界。

綜合韓聯社、路透社、德國之聲報導，南韓軍方今日上午10時過後在京畿道兩韓邊境地帶監測到數架「不明物體」軌跡，判斷北韓無人機侵犯南韓領空。

南韓軍方表示，一共有5架北韓無人機越界，其中1架飛近首爾，另外4架飛近西岸地區，在射擊示警後，南韓派出戰鬥機及攻擊直升機升空、擊落無人機。

南韓聯合參謀本部官員李升吾（Lee Seung-o，音譯）表示，南韓軍方操作以擊落無人機，他並未說明是否擊落任何一架無人機，不過韓聯社指出，南韓軍方一共射擊約100發，但沒有擊落任何一架無人機。

針對北韓無人機越界、侵犯南韓領空，李升吾痛批此舉是「明顯的挑釁行為」，作為反制，南韓也派出偵察機越界北韓，拍攝軍事設施。