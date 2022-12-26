44歲大陸女星秦海璐曾以電影《榴槤飄飄》獲得金馬獎最佳女主角、最佳新演員兩項大獎，演技深受肯定。近日，她和老公王新軍帶著兒子到遊樂園玩，正好被狗仔逮個正著，發現秦海璐似乎發福不少，引起關注。

大陸八卦媒體「八圈李元芳」近日捕捉到秦海璐一家三口到遊樂園玩耍。入園後，秦海璐夫妻帶兒子開兒童卡丁車、騎多人協力車，途中秦海璐買了爆米花和飲料與家人分享，接著再帶兒子去恐龍王國參觀，可說是賢妻良母。

秦海璐和王新軍帶兒子騎協力車。（圖／百度@八圈李元芳）

不過，沉浸在天倫之樂的秦海璐，被發現身材似乎有些走鐘，當天她身穿毛呢灰色長大衣，把全部的頭髮梳成馬尾，露出飽滿的額頭，中途暫時脫下口罩時，剛好被狗仔拍到真實面貌，秦海璐接近素顏的臉蛋有些圓潤，頓時少了星味，被陸媒形容成「身材發福臉蛋臃腫」。

秦海璐臉部豐腴。（圖／百度@八圈李元芳）

影片曝光後，許多網友都為秦海璐說話，留言：「還可以吧44這個樣子」、「人家靠實力靠演技也不靠外表」、「畢竟人家已經44歲了，臉蛋臃腫也是很正常的現象，誰都有老的時候」、「她的氣色還是特別好的，五官也沒有很明顯的變化」、「秦海璐怎麼說也是一位在家庭裡忙上忙下的家庭婦女，日常出遊沒有化妝加上最近疫情導致的減少外出，生活方面的操勞看著有些發福也能理解，希望她盡快恢復體態，多些出現在螢幕前。」