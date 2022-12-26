連江縣長王忠銘今（26）日上班首日，上午立即主持首次主管周報，會前介紹副縣長陳冠人，稱許他教育處長任內執行業務工作傑出表現，故借重他的行政、協調、溝通等長才，和團隊共同推動縣政工作。他強調，馬祖面臨3大課題須及時應對，包括多元住民結構融合、青年人才培養與任用，以及要通權達變施政，不墨守成規；面對交通改善、公托零排隊、各島興建長照中心、離島公宅等問題也是重中之重。

王忠銘指示，未來主管周報、月報的內容與方式改變，各局處報告限時4分鐘，需深入討論事務，會後研議解決；另外，主管輪流1年1至2次專案報告，題材不限，分享自身行政歷練或訣竅，共同學習成長，精進行政效能。

下午王忠銘繼續動起來，馬不停蹄主持防疫會議及與各局處個別開會，深入討論政策推動等問題，無縫接軌，展現十足行動力。會後王忠銘又立即搭機前往台北，準備明天在台北的會議。