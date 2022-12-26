中華人權協會今（26）日指出，近來接受民眾陳情稱，贈送快篩試劑竟無端遭士林地檢署以涉嫌《反滲透法》、《公職人員選舉罷免法》提起公訴；另外有民眾赴中國大陸地區參與地方社區工作，遭行政院大陸委員會以《台灣與大陸地區人民關係條例》裁罰。

中華人權協會分析，《反滲透法》的立法目的是針對受境外敵對勢力滲透干預所為不法行為，補充我國現行法律的規範不足，以維護國家主權與自由民主憲政。

中華人權協會披露，據陳情人的陳情函所言，陳情人僅是過去曾任中國大陸平潭地區的社區營造師，茲因台灣在111年5月間快篩試劑數量供不應求，陳情人基於幫助鄰里親友之初衷，向廈門寶太生物科技有限公司取得新冠病毒抗原檢測試劑盒後，進而發放予周遭鄰居親友，未料竟遭士林地檢署以涉嫌《反滲透法》、《公職人員選舉罷免法》提起公訴。

中華人權協會直言，陳情人發放新冠病毒抗原檢測試劑盒的行為，究竟與《反滲透法》所規範的防範境外敵對勢力滲透有何關聯？何以發放快篩行為即會造成威脅國家安全？陳情人是如何受境外敵對勢力指示？陳情人主觀上有無認知？中華人權協會認為檢調單位應就以上事項具體清楚說明，不可為了起訴而起訴，以免造成人權之迫害！

中華人權協會另外提到，有民眾擔任大陸當地社區主任助理職務，並參與當地社區治理工作，嗣後遭行政院大陸委員會以《台灣與大陸地區人民關係條例》規定我國人民不得擔任大陸地區各級人民政府所屬基層組織成員，「社區居民委員會」屬於行政院大陸委員會認定的基層組織為由，而進行裁罰。

中華人權協會也認為，陳情人擔任中國大陸地區的社區主任助理而參與當地社區工作，何以構成「境外敵對勢力之宣傳手段」？又何來造成「危害國家安全」之虞而須予以裁罰？主管機關在未有明確危害國家安全的情況下，動輒以裁罰限制人民「工作權」的基本人權，已屬不當。

中華人權協會嚴正呼籲，如為防範未盡明確、具體之境外勢力威脅，即動輒以維護國家安全或利益、國家認同之名，自我退卻並拋棄我國《憲法》基本價值。

中華人權協會強調，此舉無異於造成臺灣社會自我分歧，民眾更恐因政權更迭導致對陸政策昨是今非、昨非今是，而無所適從的窘境。中華人權協會呼籲，主管機關及司法權自應審慎判斷，避免以「不明確之公共利益」或「不符比例原則的限制手段」，而影響我國人民依《憲法》所享有的基本人權。