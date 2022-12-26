「還稅於民」話題近日熱議，也成為財政部代理部長阮清華眼前一大難題。今(26日)在立院針對今年稅收超徵4500億元，阮清華備詢時表示這不是超徵，只是實收稅收超過預算數，是預算估列的問題，但會不會還稅於民？他三緘其口。國民黨立委洪孟楷質疑，阮清華說還稅於民不可行，卻又不否認N倍券的發放，豈不自相矛盾嗎？且為何不敢直說發N倍券也是要舉債？又說立法院、行政院同意就可以，財政部都沒有想法嗎？

「還稅於民還是N倍券，財政部不要兩套說法！經濟狀況又更嚴重？選前報喜不報憂？國安基金是否繼續不退場，要給國人信心！」洪孟楷今(26日)在臉書發文表示，財政部今年預估會超徵4500億，財政委員會許多委員今天都在關心「還稅於民」的可行性，但財政部則傾向政府稅收要用於還債，且將特別預算加進來還是赤字，但同時又傳出再考慮N倍券的發放，「那到底財政部的態度是甚麼？」

洪孟楷質疑，前兩次的三倍券、五倍券，財源都是8400億紓困特別預算，那既然阮清華代理部長說還稅於民不可行，又不否認N倍券的發放，豈不自相矛盾嗎？且為何不敢直說發N倍券也是要舉債？不僅對民眾、長官兩套說法，又說立法院、行政院同意就可以，財政部自己都沒有想法嗎？

洪孟楷還提到，同時對於國安基金進場問題，九合一選舉前只聽到政府不停地告訴國人經濟史上最好，但怎麼突然部長就說經濟情況比2009年還嚴重？再次提醒雖現階段仍是代理部長，但既然在這位置就必須負起全責，用行動讓國人放心！