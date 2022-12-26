雲林縣珠友建設等企業歲末送暖，捐款助新住民弱勢家庭過好年。（雲林家扶提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣珠友建設與英發全球企業歲末送暖，26日捐贈30萬幫助雲林家扶新住民家庭，並與單親家庭成員們圍爐，提前歡度元旦佳節，今年因疫情、物價上漲影響，許多弱勢家庭的經濟雪上加霜，希望藉由善心人士的持續捐助，協助弱勢家庭慢慢脫貧，進而邁向無窮世代。

珠友建設與英發全球董事長蔡雪李26日在雲林縣政府社會處處長林文志見證下，將30萬元捐給雲林家扶，希望拋磚引玉，吸引更多企業團體共襄盛舉，一步步幫助弱勢家庭抗貧、脫貧，協助孩子用教育翻轉人生，日後有機會再回饋社會，讓愛心永續傳承。

蔡雪李表示，丈夫林文生在世時擔任珠友建設董事長，就特別支持雲林家扶的社會服務救助工作，過世後去年還託夢囑咐要在大年初一捐款，今年不僅是珠友建設，還加碼英發全球共同捐贈30萬，並邀請新住民媽媽們圍爐，祝福來自異國的媽媽們新的一年能有新氣象且平安健康。

林文志說，珠友建設與英發全球都是雲林的企業，非常感謝他們付出愛心，支持雲林弱勢家庭脫貧邁向無窮世代，另外，昇樺食品也提供物資讓大家圍爐，眾人一起享用元寶水餃、酸菜白肉鍋、烤雞、年年有魚、蹄膀筍乾等豐盛年菜，為弱勢媽媽們加油打氣。

越南籍王金妝歷經丈夫病故，靠著種芭樂償還丈夫債務，現在2名子女都已就讀大學，很感謝社會大眾的關心，讓她堅強面對困境。阮氏水雪在丈夫亡故後到小吃部工作，孩子都很爭氣考上大學，她有空就到學校擔任志工，希望盡一份心力回饋社會。親住民媽媽們藉由圍爐訴說自己的故事，提前歡度元旦佳節。