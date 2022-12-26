統一超旗下的網路書店龍頭博客來爆發工作20多年的清潔阿姨，簽署的工作契約竟是「承攬」合約，引發「假承攬真僱傭」爭議，台北市勞動局26日派員介入檢查，初步認定該公司與清潔人員具僱傭關係，並發現違法情事，最高可處以新台幣300萬元罰款，由於須請業者說明，確切裁罰金額1至2周內才能確定。

勞動局長高寶華說明，今日初步至博客來檢查發現，該名清潔人員除上班時間、地點受到拘束，契約內容亦明示需受公司指導指示，加上清潔工作相關耗材也由公司提供，已符合勞動契約特有的從屬性，雙方具有勞雇關係，清潔阿姨受《勞動基準法》所拘束。

勞動局並檢視博客來供資料，發現公司未置備勞工名卡、工資清冊，也未依勞工工作年資核予特別休假，初步認定涉違反《勞動基準法》第7條、第23條及第38條規定之虞，得分別處以新台幣2萬元至100萬元罰款，也就是本案最高可開罰300萬元。

勞動基準科科長葉思延說明，勞動局後續將依法請業者陳述意見，並彙整完相關資料後決定確切裁罰金額，原則上會在1至2周內開罰。

高寶華強調，勞動局嚴格檢視事業單位誤用或濫用承攬契約，事業單位勿以身試法，也呼籲勞工如有相關問題，可透過台北市政府「HELLO TAIPEI單一陳情系統」反映，勞動局將儘速協助解決爭議。

至於社會關注之未投保勞工保險，勞動局說明，由於涉及《勞工保險條例》，已交由勞動部另案派員稽查。