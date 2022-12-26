為促進國產材全材利用，台東林管處今日發表首波的「解碼柳杉」系列精油，及「日沐青釀」香檬風味啤酒。（莊哲權攝）

台東林區管理處為促進國產材全材利用、推廣原生植物及森林資源永續經營，推動林業剩餘資材再利用及原生植物創新加值產品，今日發表首波「解碼柳杉」精油衍生產品及「日沐青釀」系列啤酒，期盼能透過森林原生植萃的轉化應用，推廣國產材資源及原生植物多元運用。

台東林管處表示，近年來林務局致力推動國產材振興計畫，同時也期望能讓疏伐後的林木剩餘資材，透過創意加值運用增加其經濟價值，達成全材利用的重要效益。

今天所發表的「解碼柳杉」精油系列產品，包括「身體潔淨露」、「精油滾珠瓶」及「精油香氛噴霧」，是台東林管處與璞草園農公司合作，運用來自於柳杉人工林疏伐後剩餘的枝條及葉片，透過分解萃取出之精油而研發而成的多元產品。

另外，該處為持續推廣原生植物，也與台東在地知名品牌－聖果蜜多公司合作，以台灣原生檸檬香檬果實為原料，推出「日沐青釀」香檬風味啤酒系列，以英式啤酒為基底，結合台東森林蜜及柴燒煙燻烏梅調味，襯托出台灣香檬果實的特殊清香，是2款層次豐富的啤酒單品，期待能讓民眾以另外一種感官模式認識台 灣原生植物，體驗啤酒花與台灣原生樹種果實所交織呈現的酒精氣泡飲品。

今天的表會會中，林管處長吳昌祐分別與「璞草園農創產業有限公司」董事長許仁和及「聖果蜜多」董事長何介臣簽署合作備忘錄，期盼雙方能在互惠的基礎上持續合作，發展及推廣臺東森林植萃產業。

吳昌祐表示，未來會持續深化及加強與台東在地有意願的廠商及夥伴的合作，對有意願參與相關產業發展的在地社區或部落等夥伴提供技術諮詢輔導工作，為發展森林資源永續利用及推廣台東森林植萃的美好願景努力。

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