元旦連續假期將近，花東地區為國內迎曙光熱門景點，蘇花路廊將湧現出遊車潮，公路總局預估連假首日12月31日，南下最塞車流約15700輛次，北上車流高峰則出現在最後1天，當日約14500輛次；公路總局第四區養護工程處呼籲，用路人多利用非尖峰時段避開車潮，或搭乘大眾運輸服務，切勿疲勞駕駛。

因花、東地區是國內旅遊熱門地點，公路總局預測31日連假第一天清晨4時起，蘇花改蘇澳端南下車多壅塞，恐塞到中午12時，甚至會出現回堵現象，反之，如上午7、8時再出發，車流量會少一些，建議用路人可於連假前一晚或第一天下午出發，避開車潮，出門遊玩心情才不受影響。

公路總局指出，蘇澳到崇德段原本行車時間約2小時，當天可能增加至1小時，單日南下車流量約超過15000輛次；至於北上車流高峰，則出現在1月2日收假日上午11時左右，單日北上車流量估計有14500輛次，恐塞到傍晚6時許；但如疏運量績效降低，每小時車流量超過1000輛次，就會塞到晚上8、9時。

公路總局四工處呼籲，用路人可利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務，元旦連假期間會視蘇花路廊交通流量，機動性開放蘇花改路肩行駛大客車，預期尖峰壅塞時段可較自行開車節省約40至60分鐘。

另，提醒遊客參加跨年或迎曙光活動時，切勿疲勞駕駛，行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內中收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，或多利用公路總局的「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報，安全上路。