櫃買中心表示，阜爾運通公司（6914）在今（26）日送件申請登錄興櫃一般板股票。

根據櫃買中心資料顯示，阜爾運通成立於2001年1月間，董事長為楊文杰，主要經營業務是停車場自動化設備製造及銷售、停車場收費及管理服務、其他等，送件時資本額為6億232萬元，產業別是其他業。阜爾運通2021年業績，營收26億8,307萬元，稅前盈餘1億1,577萬元，稅後純益9,677萬元，每股純益2.44元。