臺灣網路認證公司TWCA（臺網）「零信任網路身分鑑別系統」甫於12月通過【行政院國家資通安全會報技術服務中心】「政府零信任網路身分鑑別功能」認證，成為首三家通過資訊服務業者。

所謂零信任架構（Zero Trust Architecture）就是「永不信任，持續驗證」，需要重複、多方認證以讀取資料。

零信任架構有別於傳統網路資安防護，任何資料存取皆採永不信任且必須驗證。政府為強化公部門資安防護，也加速落實推動零信任的腳步。日前數位發展部對外公布明（112年）施政重點其中之一就是導入零信任架構。據部長唐鳳表示，一年內輔導重要A級政府機關導入零信任架構，像是存有國民個人資料的機關，不能把生日或身分證字號設定為密碼，須更強身分驗證方式，每次存取以2至3個因素重複、多方驗證來建立信任，確保資安事件不會發生。

臺網表示，通過驗證「零信任網路身分鑑別系統」具備完善的解決方案，符合政府零信任架構要求，可協助公部門導入零信任網路資安防護環境，完善國家級系統資安防護驗證環境，建立網路防禦縱深，主動防禦潛在資安威脅。

臺網進一步說明，未來亦規劃陸續配合行政院技服中心進程，取得「設備鑑別：設備鑑別與設備健康管理」及「信任推斷：使用者情境信任推斷機制」的零信任認證機制。