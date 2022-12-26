新竹一名已婚女子小芳（化名）前年與一名兼職酒店經紀的曾姓男子發生外遇，男子事後傳訊威脅「四段影片，一個口交、一個自慰、一個潮吹、一個做（坐）起來半夢遊說夢話」，要求小芳接電話和赴約，否則將影片傳給對方丈夫，法官一審判拘役40天，檢方上訴後，法官改判拘役30天，可易科罰金。

判決書指出，曾男與小芳原是朋友關係，前年因吵架，曾男傳簡訊給小芳稱「四段影片，一個口交一個自慰一個潮吹一個做起來半夢遊說夢話」，稱影片有傳到他的工作手機上，「如果有天老子不爽，不小心傳到臉書給他（小芳丈夫）看到不知道會有啥反應」，說如果小芳不接電話，或不跟他出來，就會散佈影片。

曾男對小芳說「只要打給妳沒接要去找妳不給我去，影片就傳出去了，怕妳恨我不成」，小芳心生畏懼而提告，法院一審依恐嚇危害安全罪，處拘役40日，案經檢方上訴，法官認為曾男先後2次傳簡訊時間非常接近，應屬同一行為，而曾男曾有過失傷害、違反廢棄物清理法等前科，應加重其刑。

法官念及曾男坦承犯行，並與對方和解履行中，犯後態度尚可，且曾男未婚，無小孩，擔任傳統產業技術員兼職酒店經紀，平均月入共5萬餘元，另外還面臨經濟及健康問題，第二審合議庭撤銷原判決，依恐嚇危害安全罪，處拘役30日，以1000元折算壹日可易科罰金。