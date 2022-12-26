「浩角翔起」浩子、阿翔26日出席人安基金會活動，主持旅遊節目多年的2人，被問到是否認識廖科溢，浩子表示沒遇過也不熟悉，「我們身邊都是老戰友，比較少會跟別人接觸」，針對這一問題，阿翔則在一旁表情尷尬，沒有回應。

近日，小甜甜（張可昀）離開宋逸民的藝起發光教會後，阿Ben和徐小可夫妻、林利霏、名嘴王瑞玲等都出面證實跟教會理念不合一事，浩子表示，「我們都是看媒體報導，真相是什麼我們也不曉得，無法多說什麼」。

阿翔也說希望事件能夠圓滿落幕，「不管是宋逸民大哥、小甜甜，彼此傳話可能有些不是很完整，讓大家有些誤會，我們真的很不清楚，如果真的問我，我希望事情圓滿最重要。」

先前傳出教會小組長白家綺因為小甜甜徹夜痛哭，將與她主持高雄跨年的2人，有關心對方？2人都說要等到跨年當天才會跟白家綺碰面，「一上去就要作戰，梳化、Re稿就要上去，應該是聊當下（工作）吧。」