聖誕節前後，日本遭遇強大的寒流(冬季鋒面)，導致各地的「傾盆大雪」，造成公路運輸的混亂、輸電系統的故障等等災情。災害管理局表示，雪災已造成17人死亡，90多人受傷。

美聯社報導，大雪埯蓋了高速公路，日本有數百輛汽車困在公路上，也延誤了原先的貨運，車禍造成11人死亡。聖誕節週末的降雪量持續增加，導致因雪災而致死的人數達到 17 人，受傷人數達到 93 人。許多人是在屋頂除雪時摔倒，從屋頂滑落到厚厚的雪堆下，卻因昏迷而凍死。災害管理局說，在東京以北300公里的山形縣長井市，一名70多歲的婦女就被厚厚積雪埋住致死，那裡的積雪厚度超過80公分。

地方政府呼籲，除雪一定要小心，至少2人成組，不要單獨工作。

日本部分地區的積雪深度接近1公尺，不鏟雪車子都難以離開。(圖/美聯社)

在水稻而聞名的新潟，因為大雪而難以運貨，麻糬製造商表示，他們的麻糬可能無法及時送達客戶手中。

日本氣象部門表示，東北地區的降雪量，是往年平均降雪量的3倍。經濟產業省表示，大雪壓壞了本州島北部的一座輸電塔，導致約2萬戶停電，所幸經過搶修，大部分地區已恢復供電。

據日本國土交通省稱，截至周日，日本北部有數十列火車和飛機航班停運，也是在天氣稍微好轉後已恢復。