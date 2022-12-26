寒流來襲裹緊緊像番薯似的耶誕佳節，去哪最好呢？沒錯，就是要去Maker Faire Taipei 2022，讓目不暇的創意作品及科普文創小物，烘暖您冰冷的雙手，讓腦力激盪來汗流浹背。

Maker Faire Taipei秉持初衷推廣「自造者文化」，並支持Maker社群共享與共創，大小朋友在這裡，可與跨領域的夥伴交流分享，更可學習新技術與新知識，展示自己的作品，讓沒劇本動手作，產出多樣性豐富全場的好戲碼。

國立清華大學藝術學院院長暨科技藝術研究中心主任許素朱〈小牛院長〉與開心完成堆疊的父女合影。(清華大學提供)

今年承辦單位特別邀請國立清華大學科技藝術研究中心，參加今年 Maker Faire Taipei，希望藉由科藝中心團隊研創的作品或驚奇的創意，掀起參觀者的肯定驚訝加點頭；而這次的陳展計77個單位次，國立清華大學科技藝術研究中心，是唯一國立大學有3項陳展主題的單位，主辦的項目有「有A的STEM互動探」以及「讚爆了，美〜教育部美感教育平臺」，另外還有共同主辦「第十七屆”李國鼎(K.T.)科技與人文藝術創意競賽」成果展。

音樂碰碰椅讓體驗者驚訝。(清華大學提供)

獲得獎品的小朋友眉開眼笑。(清華大學提供)

其中「有A的STEM互動探索展」主要是執行教育部USR計畫的服務偏鄉教育的STEAM跨學科教育研發成果展，包含有「潤滑拍」、「橢圓兩點也瘋狂」、「磁陀螺跳探戈」…等19個創意作品，團隊將電、磁、光、水、空氣、視覺、聲音、力學、化學等，以互動裝置與藝術設計的手法，製作出STEAM互動探索作品，而這些作品讓數學、物理、化學等學理知識，可以被看得見、可以被操作，引導孩子們動手探索，從玩耍中學習，激發孩子們的好奇心與創造力。

而「讚爆了，美」是執行教育部美感教育平台整合之推廣陳展，我們設計3個互動裝置，分別為「美朋友-套圈圈」、「協力滾球台」及「美的視角」，最後一項是讓民眾戴上智慧眼鏡從展攤主看板尋找探索，並「擴增」出美感平臺計畫的「計畫內容」，讓參觀者瞭解美感教育平台讓人讚爆的內容。

專注認真的大學生席地筆記。(清華大學提供)

這次二項陳展的計畫主持人，國立清華大學藝術學院院長暨科技藝術研究中心主任許素朱〈小牛院長〉教授表示：我們開創「STEAM 123」引導式教學，讓孩子做個好奇動手做的Tinker、做個探索跨學科的Explorer、做個創意轉化的Maker，學習體驗過程融入人文藝術(Art)，同時充滿探索(Adventure）。例如「橢圓兩點也瘋狂」，把圖繪橢圓抽象幾何概念以具像藝術設計來裝置化、互動化，讓民眾藉由互動操作來瞭解橢圓兩點的神妙與瘋狂。

歡迎大小朋友聖誕節期間，來「瓶蓋工廠台北製造所」探索體驗，這裡讓你可以接觸到各種有趣的創意與藝術，激發創造力，並與熱愛創新的同好交流互動。

展覽期間人潮不斷，大小朋友紛紛體驗參觀，有一家人齊心完成「搭橋積木」還與小牛院長合影的歡心照片，也有母子同心「套圈圈」瞭解「美感教育子計畫」拿禮物的畫面，全場熱鬧非凡，歡迎蒞臨探索腦力激盪喔。