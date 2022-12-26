瑞士雷達表（RADO）深耕台灣市場，繼今年初在遠東百貨竹北店設立新櫃後，持續往前邁進，在高雄義享時尚廣場2樓再增設RAODO名品店，為慶祝新店開幕，特別推出全新DiaStar Original鑽星系列60周年限定紀念款在高雄義享店獨家首賣。
1962年問市的DiaStar鑽星系列是一款充滿未來風格的前衛表款，在60年代戰後經濟繁榮、文化思潮狂飆的年代，RADO打破傳統，打造如鑽石般堅硬、像星星一樣閃亮的腕表，並且以鑽石、星光為名，命名為「鑽星」（DiaStar），並以此前衛設計奠定了品牌地位。今年，為慶祝DiaStar鑽星系列問市60年，特別與阿根廷籍知名設計師赫貝利（Alfredo Haberli）聯手打造紀念款腕表，將充滿摩登現代的設計風格融入其中。
只在高雄義享時尚廣場獨家首賣的DiaStar鑽星系列60周年紀念表，採用六角形切面的藍寶石水晶玻璃表鏡，表盤採用圓錐形拋光Ceramos碳化鈦金屬陶瓷，搭配放射狀拉絲表殼，6點鐘位置為灰色或自然色Super-LumiNovaR夜光塗層，底蓋則鐫刻「DIASTAR ORIGINAL 60 YEAR ANNIVERSARY EDITION, DESIGN ALFREDO HABERLI」等字樣，搭配緞面拉絲不銹鋼米蘭式表帶，另附贈灰色編織表帶。
現場同時完整備有最新腕錶或熱賣表款，包括Captain Cook庫克船長系列、True真我系列、True Square真我方形系列等。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。