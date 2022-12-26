俄國總統普丁（Vladimir Putin）昨脫口「已準備與烏克蘭舉行和談」，儘管正值耶誕假期，俄軍仍持續對烏東、烏南發動攻擊。近日內部有風聲走漏，西方醫師已使用最新款癌症標靶藥物幫普丁治療，好讓他能繼續為戰爭發號司令。

據天空新聞台(Sky News)報導，2個月前剛滿70歲大壽的普丁，健康狀況備受討論，傳聞他長期與胰臟癌、攝護腺癌以及帕金森氏症對抗，且鏡頭多次拍到像是手背遺留被戳針的疤痕，或是手抖、抽搐、臉腫等等。最近一次則是在自家樓梯慘摔，當場尾椎著地滑下整整7階樓梯，最後連排泄物都無法控制出來見人。

俄國歷史學家兼分析師索洛維(Valery Solovey)告訴烏克蘭媒體，表示:「如果沒有先進的西方藥物來治療他的癌症，他絕對無法一直出現在俄人民的生活中…」國內根本無法提供標靶治療(即抗癌藥物)，還直呼這種療程「太成功了」，大大延長他的壽命。

儘管如此，他認為一切已走到盡頭，明年恐是普丁執政最後一年，屆時要麼主動請辭、要麼權力移交給他人。還引述主治醫師的說法，「不可能永遠倚賴藥物，頂多就一段時間」。

索洛維曾是莫斯科名校國際關係學院(MGIMO University)的教授，長期研究普丁的健康狀況，報導並未提及神秘的「醫師團隊」來自哪裡，不過普丁非常信任他們。過去有消息人士透露，救命藥物可能來自以色列。

另據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，不免讓人好奇可能的接班人選，他預計將大權移交給沒沒無聞的農業部長德米特里·帕特魯舍夫(Dmitry Patrushev)，他是現任國安助手尼古拉(Nikolai Patrushev)的兒子；另一位可能會是前國防副部長久敏(Alexei Dyumin)，還曾擔任普丁貼身保鑣。