俄國總統普丁（Vladimir Putin）昨脫口「已準備與烏克蘭舉行和談」，儘管正值耶誕假期，俄軍仍持續對烏東、烏南發動攻擊。近日內部有風聲走漏，西方醫師已使用最新款癌症標靶藥物幫普丁治療，好讓他能繼續為戰爭發號司令。
據天空新聞台(Sky News)報導，2個月前剛滿70歲大壽的普丁，健康狀況備受討論，傳聞他長期與胰臟癌、攝護腺癌以及帕金森氏症對抗，且鏡頭多次拍到像是手背遺留被戳針的疤痕，或是手抖、抽搐、臉腫等等。最近一次則是在自家樓梯慘摔，當場尾椎著地滑下整整7階樓梯，最後連排泄物都無法控制出來見人。
俄國歷史學家兼分析師索洛維(Valery Solovey)告訴烏克蘭媒體，表示:「如果沒有先進的西方藥物來治療他的癌症，他絕對無法一直出現在俄人民的生活中…」國內根本無法提供標靶治療(即抗癌藥物)，還直呼這種療程「太成功了」，大大延長他的壽命。
儘管如此，他認為一切已走到盡頭，明年恐是普丁執政最後一年，屆時要麼主動請辭、要麼權力移交給他人。還引述主治醫師的說法，「不可能永遠倚賴藥物，頂多就一段時間」。
索洛維曾是莫斯科名校國際關係學院(MGIMO University)的教授，長期研究普丁的健康狀況，報導並未提及神秘的「醫師團隊」來自哪裡，不過普丁非常信任他們。過去有消息人士透露，救命藥物可能來自以色列。
另據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，不免讓人好奇可能的接班人選，他預計將大權移交給沒沒無聞的農業部長德米特里·帕特魯舍夫(Dmitry Patrushev)，他是現任國安助手尼古拉(Nikolai Patrushev)的兒子；另一位可能會是前國防副部長久敏(Alexei Dyumin)，還曾擔任普丁貼身保鑣。
文章來源：Vladimir Putin using 'foreign treatment' to treat his cancer and allow him to continue directing Ukraine war, says Russian analyst
文章來源：Putin 'is being kept alive on Western cancer drugs' so he can continue to wage his war in Ukraine... but medics hint Russian leader may be in his last year in power because 'no medicine can be endlessly successful'
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