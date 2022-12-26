吳宇森（右）的頭髮都是兒子吳義方操刀。（倪有純提供）

吳宇森（右）和老婆牛春龍結婚47年，兩人相知相伴。（倪有純提供）

國際名導演吳宇森執導的新片定名《平安夜》（SilentNight），全片沒有一句對白，全靠動作戲演繹，已引起全球導演同業及發行片商高度關注。電影目前正在做後製，吳宇森每天上午9點上班，加緊趕工電影收尾，這部以父愛出發、充滿創意的動作片，期望每家庭都有個平安的夜晚。

雖已做電影後製，吳宇森為了電影的呈現更完美，最近還特別到外景地墨西哥補戲，該地區海拔較高，吳宇森稱該地天氣炎熱到出汗，不小心帶了大感冒回家，全家人受感染，還好不是疫情。身為名導，雖是不凡的一家人，吳宇森卻過著極平凡、極簡、極難得的樸實模範家庭生活，和太太牛春龍結婚47年，他們已走入老伴相互支持的階段，仍一直互相尊重對方。

聊到家庭生活，吳宇森的女兒吳飛霞跟著吳宇森學廚藝、學拍片功夫，是個廚藝青出於藍的快手廚師，中、西餐、甜點都行，連廚藝一流的吳宇森吃了都沒話說，更讓爸爸讚不絕口的，是吳飛霞除了不斷進修，還包下每周六、日清洗家裡被單清潔工的工作。

吳宇森的兒子吳義方也是廚藝高手，在感恩節烤火雞時露了一手，烤火雞要有馬拉松精神，要花上三個半小時，成品肉質鮮美、口感極嫩。另吳宇森每每想見兒子一面，就向兒子提出理髮的要求，吳義方就是他的髮型師。