台北市長蔣萬安上任後積極走訪基層市府局處，26日下午蔣萬安第一站前往警察局視察治安、交通各項警政工作推動執行情形，並了解警察同仁的需求和意見。

蔣萬安視察時指示警局，針對市民深惡痛絕的「黑道暴力、聚眾鬥毆、詐欺與毒品犯罪」，持續強力執法、打擊犯罪。另警察在「台北隊」中擔任治安守護者的角色，日以繼夜、全年無休，感謝警察同仁的付出，他會全力支持警察，並做同仁最堅實的後盾。

蔣萬安進一步指出，今年的跨年活動、明年的春節假期及台灣燈會活動，市府團隊將秉持「戒慎恐懼、料敵從寬」的態度，做好萬全準備，要求警察局配合交通局、消防局及觀傳局等單位密切合作，加強維安、交通疏導及防踩踏作為，以達零事故的目標。

此外，內湖地區交通疏導部分，蔣萬安要求警察局配合交通局做好短中長期程規劃，近期先加派警力，提高見警率，落實路口淨空等強化執法作為。北市警局表示，會在現有的良好基礎上再接再厲，締造更佳的治安成效，為市民打造安全宜居的幸福城市。