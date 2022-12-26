許多人都覺得日本男生性格紳士、穿著有型。不過一位女大生到日本參加交換計畫後，卻表示「台灣男生真的很好」，指出日本男生沉溺於「情慾戀愛」、很八卦，社交時有很多潛規則，讓她感到相處起來相當不適應。不過有內行人指出，其實台灣男生也很飢渴，只是在家庭、社會訓練下變得溫吞。

原PO在Dcard發文表示，在台灣有男友的她最近到日本交換，參加了學校的旅行社，原本她覺得日本男生溫柔體貼又紳士，穿著得體，出遊時都會幫忙拉椅子，比台灣男生穩重很多；不過再多相處久一點後，原PO發現日本男生很喜歡「色戀」（情慾戀愛），很積極追求社團的女生，就連曾公告有男友的她，也被說話次數屈指可數的男生告白，社團氣氛像是異性間沒有朋友，「他們簡直像披著羊皮的狼，很飢渴，那種被虎視眈眈注目著的感覺很不舒服」。

原PO提到，當時她和一群大陸交換女學生們同時期加入社團，還不熟的時候就都被邀請去喝酒，卻有一位長相精緻、身材姣好的女生，僅因為身高170太高而沒被邀請；日本男生也很八卦，酒會上什麼都講得出來，且幾乎都在講女生，哪個女生喜歡誰、誰在曖昧、誰告白誰等，讓平時不八卦的原PO聽得很厭煩，甚至有個文質彬彬的男生被告白後，說「她長得又不好看，社團那麼多可愛的女生我為什麼要選她？」讓原PO很傻眼。

另外日本社交潛規則也多到讓原PO無法接受，像是講話不能太直接、不能問男生之前是否交過女友，女生不能罵髒話、講話要軟軟柔柔，「跟他們相處下來 可以感受到他們常常帶特別的眼光評價女生，又加上他們表面上都很紳士，心情更複雜」，相較之下台灣男生就算有有色眼光，也沒那麼大男人。

對此，許多人紛紛回應，「男生不分國度都很飢渴吧，倒是台灣男生被訓練的很溫吞，連曖昧交往觀察期都拉超長」、「日韓都很多噁男或渣男啊，台灣人太容易被表面上各種演藝圈的表象騙了」。