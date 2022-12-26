嘉義縣布袋鎮46歲張姓男子涉嫌於11月間毆打89歲老母親致死，解剖鑑定報告指出死者胸部多根肋骨骨折、身體有大面積挫傷導致體內大量淤血，研判遭人毆打致死，嘉義地檢署偵結，依殺直系血親尊親屬罪嫌起訴張男。

起訴書指出，張男脾氣暴躁，與鄰里常「起糾紛，今年10月間還被鄰居控告傷害罪嫌，張男心生恐慌，恫嚇母親「如果沒辦法和解，也沒錢賠，我也不想被關，就帶妳一起去跳海」。

此後，張男經常對母親拳打腳踢，且毆打頭部，因為頭部比較不易被發現有傷，11月初警察曾到張家敲門欲家訪，因張男不回應，警察以為無人在家便離去。

檢方指出，張男對母親施暴，若洪姓女性友人在場都會制止，11月上旬張母再度被兒子家暴，曾當面向洪女求救「快點救我，不然就會被兒子打死了」，因時值深夜，洪女藉故家中有事離開。

11月11日凌晨洪女接到張男的電話告知「我媽媽都不動了」，趕到張男布袋鎮興中里住處，張母俯趴在住處樓梯間，沒有呼吸心跳，立即報警，警方及救護人員趕到後發現張母已明顯死亡。

當時張男辯稱自己有喝酒，不記得發生什麼事，母親是跌倒摔死的。但警方認為有蹊蹺，將張男依殺直系血親尊親屬罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方認為犯嫌重大，有逃亡之虞，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

檢方偵查終結，依殺直系血親尊親屬罪嫌起訴張男，並於今天將張男及起訴卷證移審嘉義地方法院。

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