看準在家「自煮」商機龐大，國內超商二哥全家（5903）26日宣布領先國內零售業界，推出下廚懶人包（Meal Kits）「Fami煮煮」，主打「零備料、不動刀、免砧板」，平均10分鐘就可以上桌一道菜。

相較於傳統的調理包，全家新推出的Fami煮煮，提供的是新鮮食材，已預先切洗處理，精算食材份量及調味比例，輔以易懂的圖文食譜卡，平均10分鐘、三步驟即可上桌零失誤，標榜要讓「不會做菜的人都會煮」。

全家集團會長潘進丁今天表示，「下廚懶人包」是新型態的自煮模式，在歐美日早從2017年前後就已經起大浪，掀起熱潮，像是美國的Hello Fresh、德國的Blue Apron、日本Oisix都相當成功，並吸引沃爾馬、亞馬遜等大型零售業者紛紛搶進，全球商機估計已超過150億美元，而台灣現在才剛要開始。

他分析，下廚懶人包能夠在歐美掀起浪潮主要有3個原因，一是可以節省採買備菜的時間，第二可以減少大量廚餘，第三是滿足DIY的樂趣成就。現在很多小家庭想要在家簡單烹調，但沒時間備料，或是不會煮，下廚懶人包就是把前面這些準備的麻煩全部幫你解決，而且簡單幾個步驟就可以輕鬆上菜，不用每天吃冷凍的微波食品。

全家總經理薛東都認為，現在是切進「下廚懶人包」市場的好時機。因為連續幾年的疫情，讓大家養成在家自煮的習慣，雖然現在國內疫情已經降溫，但習慣養成後不容易改變，根據統計，現在民眾留在家裡的時間、或是在家自煮的次數，都比疫情前還要高。

全家新推出的「Fami煮煮」，目前已經研發出近百道菜色，包含肉類、海鮮、蔬菜、主食、湯品通通有，而且每周上新菜，每道料理價格帶介於88元至298元不等，只要透過全家APP一指訂購，今天訂、後天到，可隨時於全台超過4,100家全家門市取貨。