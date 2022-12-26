仲量聯行董事總經理趙正義今（26）日表示，為迎接2050淨零碳排的目標，宣布台北辦公室，全新落成，成為「台北101」大樓裏面第一家，同時也是不動產外商顧問公司五大行當中第一家辦公室率先獲LEED及WELL國際認證的公司；據悉全部升級及裝修成本5,000萬元，以250坪的辦公室來推算，平均每坪約20萬元。

其中，最大亮點之一，為設置可監測二氧化碳濃度、空氣品質的設備，所有辦公空間和家具燈具都採環保建材。

仲量聯行於今（26）日舉辦媒體發布會，宣布台北辦公室全新落成。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，提供一個健康、彈性、永續的高效辦公空間是仲量聯行一直以來的目標，這次的全面升級將使我們成為五大行中首家取得WELL及LEED雙認證的辦公室，也是台北101大樓內第一間獲得WELL認證的企業，不只提供了員工們更舒適的辦公體驗，更宣示仲量聯行朝2030年辦公室零碳目標大步前進的決心。

走進仲量聯行全新的台北辦公室，歡迎大家的是迎賓區整片綠植牆，綠意盎然的植栽點綴在空間各處，為辦公室增添活力與朝氣。

交流區有著弧形吧檯及以台灣為靈感設計的吊燈、融合當地元素如傳統花磚、台灣島嶼地景的裝飾巧思，搭配舒適的沙發椅和兩台75吋超大觸控電視螢幕，打造出可做為員工休憩及舉辦活動的多功能交誼區。

穿過隔音玻璃門後的工作區則因應ABW工作模式（Activity-Based Working）打掉所有個人隔間，將空間最大化利用設計了各種不同的區域，創造出更多會議及合作空間，個人工作區也配備升降桌、人體工學椅、大尺寸螢幕和可調節支架等人性化設備，讓員工能依照自己的工作內容或喜好選擇最合適的空間。

仲量聯行台北辦公室這次的裝修升級是以國際WELL及LEED黃金級標準，在兼顧健康、彈性、永續、科技等六大核心理念下運用環保建材所打造的新世代辦公空間。仲量聯行重視員工的健康和工作體驗，辦公室裡有一系列水質、空氣品質、二氧化碳濃度等監測設備，隨時為大家把關工作環境的品質；為幫助員工平衡身心健康，還有獨立隔間的按摩椅可自由使用。

商用不動產部副總劉建宇表示，像這樣彈性健康且符合ESG的優質辦公室需求在未來將會越來越殷切，根據仲量聯行今年十一月的最新研究報告《永續發展的價值：亞洲綠色溢價的證據》顯示，隨著越來越多企業希望實現淨零碳排目標，亞洲主要的14個城市已有42％的A級辦公室擁有綠色認證，在亞太區，企業平均願意為綠建築多支付7~10％的租金溢價，在香港的溢價率最高甚至已達28％。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，隨著行動科技的發展，未來的辦公空間將不再侷限於固定的座位，辦公室的軟硬體規劃將會著重於如何提升員工的健康與向心力，以發揮最佳的團隊合作與工作效能。根據仲量聯行《2022未來辦公趨勢調查》報告顯示，全球受訪的企業有73％已經實施或正在規劃採取開放且無固定座位的辦公室，有79％的企業將為員工提供更多元、有歸屬感的環境。趙正義表示，「員工是企業最重要的資產，因此我們以人為本，從心出發，為員工打造最健康效率的辦公環境，並期待以全新的台北總部作為示範，持續協助國內外企業提升更高效、永續的辦公環境，共創更美好的明天。」