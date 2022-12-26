由德國輝瑞公司研發的新冠特效藥Paxlovid，日前在大陸網購平台開賣後被迅速下架，現傳出北京將於近期在各社區衛生服務中心配送Paxlovid，在社區醫生接受培訓後提供患者服用。北京多家社區衛生中心證實，已收到培訓通知，但藥物尚未送到。

據《人民日報》旗下的《健康時報》報導，今天（12月26日）上午，北京市東城區兩家社區衛生服務站、朝陽區某社區衛生服務中心、北京某大學社區衛生服務中心等北京多家社區衛生服務中心的工作人員受訪時均表示：「目前我們收到抗病毒藥物奈瑪特韋／利托那韋片（Paxlovid）應用培訓的通知，培訓於12月26日下午透過網路視訊進行，但目前社區還沒有該藥物，後續什麼時候來藥，具體時間尚不知道。」

多位北京社區衛生服務中心醫務人員表示：「因為藥物的特殊性，並不是每個人都可以隨便用的，會有一定標準，12月26日下午的培訓是教我們如何指導患者使用。」

今年2月11日，大陸國家藥監局附條件批准輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片／利托那韋片組合包裝(即Paxlovid)進口註冊。根據獲批信息，該藥為口服小分子新冠病毒治療藥物，用於治療成人伴有進展為重症高風險因素的輕至中度新型冠狀病毒肺炎患者，例如伴有高齡、慢性腎臟疾病、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等重症高風險因素的患者。

在大陸國家衛健委3月15日印發的《診療方案》中，注明Paxlovid的適用人群為發病5天以內的輕型和普通型且伴有進展為重型高風險因素的成人和青少年（12-17歲，體重≥40公斤）。

對於輝瑞的新冠治療藥物Paxlovid（奈瑪特韋／利托那韋片），此前多位臨床專家在接受《健康時報》記者採訪時表示，該藥並不能稱為「特效藥」，主要適用人群是輕型和普通型患者，有基礎病的老年人等高風險人群，盡早使用可以避免發展為重症，可以使用該藥物；但要特別注意與基礎病用藥之間的相互作用，需要在醫生指導下合理使用。