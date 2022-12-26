佳能（2374）26日召開法說會，由於大環境變數增多，佳能對今年第四季展望相對保守，雖仍維持下半年優於上半年的基調，但在利空橫陳下，佳能預期，今年第四季不會比第三季好，就連對明年毛利率看法也偏保守，估將落在17％至二成之間，不過儘管明年上半年市況感覺比較遲緩一些，但下半年就會好轉，全年看法仍是審慎樂觀，營收仍可望優於今年。

因通膨、升息致製造活動放緩，再加上俄烏戰爭未解，庫存調整時間拉長，黑天鵝滿天飛，讓佳能對前景看法趨於保守，不過，在一片利空聲中，NDAA啟動的安控商機卻為佳能捎來一絲曙光。

佳能總經理章孝祺很肯定的表示，NDAA國安議題一定會發酵，但要全面汰換，尚需一點時間，台廠可望在攝影機OEM/ODM市場取代中國廠商的代工角色，並在爭取歐、美、日系大廠代工訂單上取得戰略優勢。

著眼於此，佳能也據此擬具了「以影像應用、邊緣運算智能攝影機和車載感測影像，為2023年打底往前走」的新策略。

其中影像應用仍會是佳能2023年的營運主力，就營收占比言之，影像應用今年占比將超越去年的三成，來到40％～45％，明年還會再成長到55％，光學模組部分今年占比稍降，僅來到22％～25％，不若去年的三成，明年還會則會持平在二成上下。至於佳能持續在減產的DSC去年占比仍達到二成，今年已下修至8％，明年則會正式歸零。

至於EDGE AI和汽車模組部分，今年表現也不錯，來到15％，較去年的11％，成長4個百分點，不過因為EDGE AI的應用近期市場有些遲緩，明年展望現仍有待觀察，對EDGE AI和汽車模組明年的展望稍見保守，預期恐只與今年持平甚或會比今年少一些，在NRE部分表現大致持平，NRE今、明兩年的占比均估為5％，略低於去年的6％，主要是因為整體營收上升，致占比縮水，倒是其他產品表現不俗，今、明兩年的占比都將回升到5％，優於去年的3％。